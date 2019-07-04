2019-07-04T08:00:54+03:00
Происшествия

В Перми из-за невнимательности водителя автобуса два пассажира получили травмы

Они выпали из салона на тротуар
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого пострадали два человека. Авария произошла утром 4 июля.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в Мотовилихинском районе от остановки общественного транспорта "Дом культуры им. Ленина" в сторону площади 1905 года начал движение автобус маршрута № 36 водитель, которого не убедился в том, что двери автобуса закрыты, в результате чего произошло падение двух пассажиров из салона автобуса на тротуар.

17 и 45-летние пассажиры получили травмы. Их отправили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья устроил ДТП, в котором пострадали два человека. В Пермском крае 1 июля произошло ДТП, в котором два человека получили серьезные травмы. Виновник оставил место аварии, но на следующий день его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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