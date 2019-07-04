2019-07-04T06:19:41+03:00
Происшествия

Житель Прикамья устроил ДТП, в котором пострадали два человека

Виновник аварии скрылся с места ДТП
Лилия Абибулаева
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Фото: ГИБДД по Горнозаводскому районуФото: ГИБДД по Горнозаводскому району
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В Пермском крае 1 июля произошло ДТП, в котором два человека получили серьезные травмы. Виновник оставил место аварии. Как сообщили в ГИБДД по Горнозаводзкому району, авария произошла 1 июля на улице Победы поселка Теплая Гора. 20-летний водитель автомобиля «ВАЗ-15» не предоставил преимущество в движении автомобилю «Москвич», произошло столкновение, в результате которого водитель и пассажир «Москвича» получили телесные повреждения.

Однако после столкновения на дороге остался номер его машины, и сотрудники полиции смогли вычислить нарушителя.

На следующий день, 2 июля, нарушителя задержали. Вину в аварии он признал полностью и пояснил, что оставил место происшествия потому, что у него не было прав. В отношении него возбуждено административно расследование.

В случае, если по результатам судебно-медицинской экспертизы будет установлен тяжкий воед здоровью пострадавшим в результате автоаварии гражданам, материал будет передан в СО для возбуждения уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU

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