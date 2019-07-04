Баскетбольный клуб «Парма» покинул Александр Винник

СЕГОДНЯ 06:29 2019-07-04T06:29:41+03:00

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«Парма» прощается с одним из ветеранов команды, центровым Александром Винником. Как сообщает пресс-служба клуба, он воспользовался опцией в контракте и завершает выступление за "Парму".

Вместе с командой Александр дважды становился обладателем Кубка России.

Руководство баскетбольного клуба тепло отзывается об Александре Виннике, благодарит его за вклад в развитие баскетбола и желает дальнейших успехов.

- Мы благодарим Александра Винника за проявленный профессионализм, самоотдачу и подаренные эмоции тысячам болельщиков "ПАРМЫ", - отметили в баскетбольном клубе «Парма»

Напомним, ранее мы писали о том, что помощником главного тренера пермского клуба «Парма» станет специалист из Латвии. 39-летний литовец сам в прошлом баскетболист. Он завершил карьеру 6 лет назад в 2013 году. Пермякам Гинтарас известен как разыгрывающий ПБК «Урал-Грейт» сезона 2002/2003 годах, когда он стал серебряным призером чемпионата России. Контракт подписан по схеме 1+1.

ИСТОЧНИК KP.RU