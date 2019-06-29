2019-06-29T12:43:37+03:00
Спорт

Помощником главного тренера пермского клуба «Парма» станет специалист из Латвии

Когда-то он играл за «Урал-Грейт»
Лилия Абибулаева
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Фото: БК "Парма"Фото: БК "Парма"
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Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с литовским специалистом Гинтарасом Каджюлисом. Он станет ассистентом главного тренера клуба.

39-летний литовец сам в прошлом баскетболист. Он завершил карьеру 6 лет назад в 2013 году. Пермякам Гинтарас известен как разыгрывающий ПБК «Урал-Грейт» сезона 2002/2003 годах, когда он стал серебряным призером чемпионата России. Контракт подписан по схеме 1+1.

Гинтарас Каджюлис отметил, что очень рад снова вернуться в Пермь и работать здесь.

Я с огромным удовольствием вернусь в Пермь, которую помню и люблю. Хочу работать в этом городе, где так популярен баскетбол. С радостью снова встречусь с Казисом Максвитисом, с которым мы добивались отличных результатов в Литве. Пермский клуб ставит перед собой амбициозные задачи, а это всегда интересно для тренера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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