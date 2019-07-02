2019-07-02T07:42:34+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают мужчину, который ушел из дома три недели назад

Последний раз его видели 13 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП.ДТП. ПермьФото: ЧП.ДТП. Пермь
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В Перми пропал Алексей Зверев. Последний раз его видели 13 июня в Ленинском районе Перми, в районе улицы Борчанинова. С тех пор на связь мужчина не выходил и его местонахождение неизвестно.

У мужчины был с собой сотовый телефон, но он не отвечает. Несмотря на то, что Алексей уже пропадал ранее, он всегда выходил на связь. В этот раз от нет вестей очень долго.

Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию.

Если вы видели Алексея Зверева или знаете, что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину. В Пермском крае разыскивают 29-летнего Гарифуллина Руслана. Мужчина ушел из дома в селе Карьер-Известняк 3 июня и до сих пор не вернулся. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию, обратились к волонтерам. Ориентировку с приметами Руслана разместили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

ИСТОЧНИК KP.RU

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