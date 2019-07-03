В Краснокамске в луже нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-03T13:43:21+03:00

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На одной из улиц Краснокамска местные жители обнаружили тело мужчины, который лежал головой в луже. Парень лежал в грязи лицом вниз. Очевидцы вызвали «скорую» и полицию. Однако врачи не смогли спасти мужчину.

В краевом следственном комитете подтвердили эту информацию.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства смерти мужчины. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следов насильственной смерти не обнаружено. Уголовных дел пока не возбуждено, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми в пруду нашли тело 31-летнего мужчины. В Перми на территории совхоза «Мотовилихинский» обнаружили тело мужчины. Местные жители сразу же позвонили в полицию. Известно, что мужчина пошел купаться и утонул. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU