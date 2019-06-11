В Перми в пруду нашли тело 31-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 07:49 2019-06-11T07:52:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми на территории совхоза «Мотовилихинский» обнаружили тело мужчины. Местные жители сразу же позвонили в полицию.

- Мужчину нашли очевидцы. Личность погибшего установлена. Это оказался 31-летний житель Перми, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» источник в правоохранительных органах.

Известно, что мужчина пошел купаться и утонул. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье перевернулась лодка с супружеской парой, утонул мужчина. Мужчина путешествовал с женой. Река оказалась порожистая,и лодка перевернулась. Спасательный житет мужчина отдал жене. Ей удалось спастись. Через некоторое время спасатели обнаружили лодку, а тело мужчины долгое время не могли обнаружить. Недавно стало известно, что тело Василия Л нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU