2019-07-03T06:19:13+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают 62-летнюю женщину, которая страдает потерей памяти

Волонтеры собирают людей на поиски
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд Ирины БухановойФото: поисковый отряд Ирины Бухановой
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В Перми разыскивают 62-летнюю Галину Кот. Женщина ушла из дома из дома на улице Юрша 2 июля и с тех пор никто нее не видел. В поисковом отряде Ирины Бухановой сообщили о том, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы (прическа каре), карие глаза, родинка над губой.

Галина Кот была одета в красный берет, бежево-золотой пиджак, халат и красные резиновые тапки с дырочками.

Если вы знаете что-нибудь о местонахождения Галины Кот, сообщите волонтерам по телефону 89026308082 или в полицию по телефону 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают мужчину, который ушел из дома три недели назад. В Перми пропал Алексей Зверев. Последний раз его видели 13 июня в Ленинском районе Перми, в районе улицы Борчанинова. С тех пор на связь мужчина не выходил и его местонахождение неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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