В Прикамье женщина отсудила 260 тысяч после падения в колодец

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-02T14:13:53+03:00

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В Пермском крае женщина обратилась в суд после падения в канализационный колодец. Как сообщает «Рифей-Пермь», несчастный случай произошел в Березниках зимой текущего года. Женщина поскользнулась и упала в открытый канализационный колодец. В результате ЧП женщина получила множественные травмы.

Придя в себя, женщина обратилась в суд с иском к «Березниковской водоснабжающей компании. Суд встал на сторону пострадавшей и пришел к выводу, что коммунальщики недобросовестно исполняли свои обязанности. В итоге, ответчик должен будет выплатить пострадавшей 200 тысяч рублей моральной компенсации, ущерб в размере 46 тысяч рублей, а также судебные расходы 15900 рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 7-летний мальчик провалился в колодец. В субботу, 1 июня, в День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик наступил на люк колодца, тот встал вертикально, и ребенок застрял в получившемся отверстии. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU