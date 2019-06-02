В Перми 7-летний мальчик провалился в колодец

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-02T10:26:05+03:00

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В субботу, 1 июня, в День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик провалился в колодец на улице Маяковского. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу.

- У мальчика ушибы и ссадины, - сообщил нам источник. - Но травмы не такие серьезные, поэтому лечиться он будет дома.

По факту происшествия проверку проводят и сотрудники полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что вечером 17 июня прошлого года 5-летний мальчик ушел на прогулку, но домой так и не вернулся. Родители испугались и обратились в полицию. Всю ночь и утро ребенка искали сотрудники полиции и волонтеры, а также местные жители. Тело мальчика нашли утром 18 июня в двухметровой яме, где была вода. Хозяина ямы приговорили к исправительным работам на срок один год.

ИСТОЧНИК KP.RU