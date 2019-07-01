В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
Сотрудники полиции пресекли деятельность банды наркоторговцев, которые орудовали на территории Прикамья, Удмуртии, Тюменской и Свердловской областях. Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотики через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.
Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериал «Реальные пацаны».
В период с октября по декабрь 2017 года полицейские задержали организатора и семь участников группы наркодилеров.
- Как только главный фигурант попался в руки сыщиков, его 32-летний знакомый попытался избавиться от улик. Мужчину задержали с ноутбуком, где хранилась информация о работе интернет-магазина, пистолетом Макарова и боевыми патронами. Как выяснилось, эти вещи оптовый курьер забрал со съёмной квартиры организатора и планировал уничтожить. В общей сложности в результате проведенных обысков полицейские изъяли около 2 килограммов запрещенных веществ, приготовленных к сбыту, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.
В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU