В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-01T10:39:22+03:00

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Сотрудники полиции пресекли деятельность банды наркоторговцев, которые орудовали на территории Прикамья, Удмуртии, Тюменской и Свердловской областях. Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотики через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.

Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/717672" frameborder="0"></iframe> В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериал «Реальные пацаны».

В период с октября по декабрь 2017 года полицейские задержали организатора и семь участников группы наркодилеров.

- Как только главный фигурант попался в руки сыщиков, его 32-летний знакомый попытался избавиться от улик. Мужчину задержали с ноутбуком, где хранилась информация о работе интернет-магазина, пистолетом Макарова и боевыми патронами. Как выяснилось, эти вещи оптовый курьер забрал со съёмной квартиры организатора и планировал уничтожить. В общей сложности в результате проведенных обысков полицейские изъяли около 2 килограммов запрещенных веществ, приготовленных к сбыту, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU