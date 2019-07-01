2019-07-01T10:39:22+03:00
Происшествия

В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»

Владельцы точки сбыта пойдут под суд [видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции пресекли деятельность банды наркоторговцев, которые орудовали на территории Прикамья, Удмуртии, Тюменской и Свердловской областях. Главарем банды был 28-летний пермяк, который открыл интернет-магазин «Реальные пацаны». Продажу наркотики через интернет он начал в 2017 году. Его «правой рукой» был 32-летний знакомый, который выполнял роль оптового курьера.

Магазин, как и одноименный сериал, пользовался огромной популярностью. Запрещенные вещества распространялись по территории Ижевска. Тюмени, Екатеринбурга, Перми. Участники группы обменивались информацией исключительно через мессенджеры, оплата за товар и выполненную работу осуществлялась строго через криптовалюту - «биткоин».

В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериал «Реальные пацаны».

В период с октября по декабрь 2017 года полицейские задержали организатора и семь участников группы наркодилеров.

- Как только главный фигурант попался в руки сыщиков, его 32-летний знакомый попытался избавиться от улик. Мужчину задержали с ноутбуком, где хранилась информация о работе интернет-магазина, пистолетом Макарова и боевыми патронами. Как выяснилось, эти вещи оптовый курьер забрал со съёмной квартиры организатора и планировал уничтожить. В общей сложности в результате проведенных обысков полицейские изъяли около 2 килограммов запрещенных веществ, приготовленных к сбыту, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении всех фигурантов возбудили уголовное дело, которое передали в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова