2019-07-02T11:45:53+03:00
Общество

В Прикамье приставы отправились на кладбище, чтобы взыскать долг

Задолженность составляла 30 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В отношении жительницы Пермского края судебными приставами Карагайского и Сивинского районов УФССП было возбуждено исполнительное производство. Бизнес-леди задолжала 30 тысяч рублей.

Должницу предупредили об ответственности за отказ погашать долг, но женщину это не испугало. Чтобы поговорить с предпринимательницей, приставы отправились на кладбище, где у женщины находилось бюро ритуальных услуг.

- В ходе исполнительных действий был наложен арест на два гроба, траурный венок, камеры наружного наблюдения и жесткий диск, - сообщили в пресс-службе судебных приставов. -

Убытки, связанные с отсутствием демонстрационного товара и технических средств были бы более значительными, чем принудительно взыскиваемые денежные средства. Женщина полностью оплатила долг, чтобы не допустить продажи имущества с торгов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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