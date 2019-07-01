В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам

СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-01T11:18:04+03:00

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В Пермском крае недобросовестный застройщик оставил и без жилья, и без денег 20 человек. Сумма задолженности составляла 3 миллиона рублей.

В отделе судебных приставов по Мотовилихинскому району г. Перми УФССП России по Пермскому краю на исполнении находилось сводное исполнительное производство о взыскании задолженности со строительной организации в пользу 20 физических лиц. Застройщик не шел на контакт с дольщиками и скрывался от приставов.

Приставы установили, что в собственности у застройщика находится земельный участок. После чего сотрудником ФССП был составлен акт описи и ареста на установленный объект недвижимого имущества. В Арбитражный суд Пермского края направлено заявление об обращении взыскания на земельный участок.

Должник испугался, что потеряет участок и расплатился с долгами.

Напомним, ранее мы писали о том,что житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку.

ИСТОЧНИК KP.RU