2019-07-01T09:29:14+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину

Он ушел из дома и не вернулся
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд "Регион59"Фото: поисковый отряд "Регион59"
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В Пермском крае разыскивают 29-летнего Гарифуллина Руслана. Мужчина ушел из дома в селе Карьер-Известняк 3 июня и до сих пор не вернулся. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию, обратились к волонтерам. Ориентировку с приметами Руслана разместили волонтеры поискового отряда «Регион 59».

Мужчину ищут почти месяц.

Приметы: рост мужчины примерно 162-165 см, волосы черные, глаза карие.

Был одет: штаны черного цвета, темная куртка, резиновые сапоги.

Если вам что-либо известно о местонахождении 29-летнего Руслана Гарифуллина, просьба сообщить в полицию или по телефону 89504675350 - координатор поисков Надежда

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пропал 34-летний мужчина. Друзья и родные разыскивают 34-летнего Ершова Аржаника Аветовича. Ночью он вышел на лодке с базы в деревне Адищево и должен был направиться в сторону микрорайона Молодежный. Но больше его никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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