2019-07-02T07:17:44+03:00
Происшествия

«Адреналина не хватает». Пермяки обсуждают снимок повисших на балконе мужчин

Судя по фото, они ремонтируют балкон
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик Подслушано ПермьФото: паблик Подслушано Пермь
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В социальных сетях появилось фото, на котором двое мужчин ремонтируют балкон на последнем этаже пятиэтажки. Мужчины делают это весьма необычным образов, не соблюдая правил техники безопасности. В качестве страховки отчаянные пермяки используют друг друга.

На фото видно, как один мужчина держит другого, пока первый пытается что-то достать или починить.

Пользователи социальных сетей активно стали обсуждать бесстрашных пермяков. Пост набрал 40 комментарием. Большинство пермяков осуждают экстремалов.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков. Жители Перми обеспокоены поведением подростков. Ребята гуляют по крыше одной из многоэтажек в Кировском районе города. Снимки рискованного поведения молодых людей опубликовали в социальных сетях местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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