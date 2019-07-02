«Адреналина не хватает». Пермяки обсуждают снимок повисших на балконе мужчин
В социальных сетях появилось фото, на котором двое мужчин ремонтируют балкон на последнем этаже пятиэтажки. Мужчины делают это весьма необычным образов, не соблюдая правил техники безопасности. В качестве страховки отчаянные пермяки используют друг друга.
На фото видно, как один мужчина держит другого, пока первый пытается что-то достать или починить.
Пользователи социальных сетей активно стали обсуждать бесстрашных пермяков. Пост набрал 40 комментарием. Большинство пермяков осуждают экстремалов.
Напомним, ранее мы писали о том, что пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков. Жители Перми обеспокоены поведением подростков. Ребята гуляют по крыше одной из многоэтажек в Кировском районе города. Снимки рискованного поведения молодых людей опубликовали в социальных сетях местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU