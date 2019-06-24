Пермяки обсуждают фотографии гуляющих по крыше подростков
Жители Перми обеспокоены поведением подростков. Ребята гуляют по крыше одной из многоэтажек в Кировском районе города. Снимки рискованного поведения молодых людей опубликовали в социальных сетях местные жители.
На фото видно, как по самому краю крыши проходит человек без страховки и без какой-либо опоры.
На втором фото, опять же на самом краю, сидит парень. Автор фото призывает родителей подростков провести с ними воспитательную беседу, так как прогулки такого рода могут закончится трагедией.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми обсуждают видео с висящими на перилах балкона многоэтажки подростками. На видеозаписи видно, как на балконе многоэтажного здания стоят два парня. Один из них спускает с балкона девушку, которая висит, держа его за руку. Поболтав в воздухе ногами, она с трудом забирается обратно на балкон.
ИСТОЧНИК KP.RU