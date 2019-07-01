2019-07-01T13:46:58+03:00
Происшествия

В Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку»

После аварии большегруз съехал в кювет [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: УГИБДД по Пермскому краюФото: УГИБДД по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло ДТП, в котором пострадала женщина. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в субботу, 29 июня, со стороны Чусового в Полазна двигался автомобиль «ЗИЛ». 24-летний водитель, по предварительным данным, на 12 км допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Лифан», который отбросило на полосу встречного движения на автомобиль «Лада Гранта».

Фото: УГИБДД по Пермскому краю

Фото: УГИБДД по Пермскому краю

В результате ДТП пострадала водитель иномарки. 55-летняя женщина госпитализирована. По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Прикамье при столкновении с ЗИЛом иномарку выбросило на встречку
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Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста. Авария произошла в Березниках в воскресенье, 30 июня, в 12:00. Как сообщили в ГУ ВД по Пермскому краю, по улице Ломоносова двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 84-летний пенсионер. По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке улиц Ломоносова и Пятилетки водитель не уступил дорогу и въехал в мопед. В результате ДТП водитель мопеда получил различные травмы и был доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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