2019-07-01T09:36:10+03:00
Происшествия

В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста

Пострадавшего отправили в больницу
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Авария произошла в Березниках в воскресенье, 30 июня, в 12:00. Как сообщили в ГУ ВД по Пермскому краю, по улице Ломоносова двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 84-летний пенсионер. По предварительной информации, на нерегулируемом перекрестке улиц Ломоносова и Пятилетки водитель не уступил дорогу и въехал в мопед. В результате ДТП водитель мопеда получил различные травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом. Вечером в воскресенье, 30 июня, в Перми начался сильный дождь, ветер. Около 19.20 в микрорайоне Ива произошла ужасная авария - автомобиль "Лада" врезался в столб. На место ЧП выехала бригада "скорой помощи". Также недалеко от этой аварии произошло еще одно ДТП - водитель "Лады" тоже врезался в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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