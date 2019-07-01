Пермская баскетболистка отправится в составе национальной сборной на летнюю Универсиаду-2019

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-01T12:08:18+03:00

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Полина Матушкина - баскетболистка из Перми - вошла в состав женской сборной по баскетболу, которая совсем скоро отправится в Неаполь для участия в летней Универсиаде-2019.

Полина Матушкина играет на позиции защитника и представляет Колледж олимпийского резерва Пермского края. В прошлом сезоне она установила новый рекорд по набранным очкам в Лиге Белова.

Всего в российской сборной 12 девушек из разных городов страны. На первом этапе наши баскетболистки сыграют со сборными Португалии, Румынии и Аргентины.

Напомним, ранее мы писали о том, что помощником главного тренера пермского клуба «Парма» станет специалист из Латвии. Баскетбольный клуб «Парма» заключил контракт с литовским специалистом Гинтарасом Каджюлисом. Он станет ассистентом главного тренера клуба. Когда-то он играл за «Урал-Грейт»

ИСТОЧНИК KP.RU