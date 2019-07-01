Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-01T10:57:30+03:00

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В деревне Кондратово Пермского края на пропускной в здании суда задержали 44-летнего местного жителя с ножом-бабочкой.

На пропускном пункте мужчине предложили показать содержимое карманов и предупредили об ответственности за пронос запрещенных веществ. Ожнако житель Прикамья все-таки попытался пронести нож в здание суда. Для этого он выбрал не совсем обычный способ.

- Несмотря на то, что мужчина отрицал наличие у него каких-либо опасных предметов, в ходе осмотра ручным металлодетектором в складках находящегося при нем зонта был обнаружен нож-бабочка, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Жителя Прикамья задержали и передали сотрудникам полиции. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

Напомни, ранее мы писали о том, что в Перми женщина ударила ножом знакомого. В ночь на 28 июня в Ленинском районе Перми женщина без определенного места жительства несколько раз ударила ножом своего знакомого.

ИСТОЧНИК KP.RU