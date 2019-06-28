В Перми женщина ударила ножом знакомого

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-28T08:32:42+03:00

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В ночь на 28 июня в Ленинском районе Перми женщина без определенного места жительства несколько раз ударила ножом своего знакомого.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, 36-летняя женщина и ее 55-летний знакомый вместе выпивали. После распития алкоголя между ними произошла ссора, в результате которой женщина ударила собутыльника 5 раз ножом.

Потерпевший с проникающим ранением брюшной полости госпитализирован в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья избил родную мать топором. В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. Женщина сообщили, что ее избил родной сны. Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. После пьянки между матерью и ее сыном возникла ссора.

ИСТОЧНИК KP.RU