2019-07-01T09:58:17+03:00
Общество

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре

Знание считается памятником архитектуры
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: сайт правительства ПрикамьяФото: сайт правительства Прикамья
Изменить размер текста:

Гостиный двор в Кунгуре - памятник архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Здание охраняется государством.

В конце июня стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы проекта реконструкции здания. Проект получил одобрение. Однако это еще промежуточный этап. В правительстве края сообщили, что проект должен получить положительное заключение получить заключение Главгосэкспертизы

Напомним, ранее мы писали о том, что питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми. Определен подрядчик для разработки проекта пермского театра оперы и балета. Проектированием нового здания займется компания ООО «Группа компаний Строй-Эксперт».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова