Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
Гостиный двор в Кунгуре - памятник архитектуры федерального значения. Здание было построено в 1865–1876 годах по проекту пермского архитектора Рудольфа Карвовского. Гостиный двор является символом торгово-купеческого Кунгура и единственным сохранившимся на Урале типологическим образцом таких сооружений. Здание охраняется государством.
В конце июня стали известны результаты государственной историко-культурной экспертизы проекта реконструкции здания. Проект получил одобрение. Однако это еще промежуточный этап. В правительстве края сообщили, что проект должен получить положительное заключение получить заключение Главгосэкспертизы
Напомним, ранее мы писали о том, что питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми. Определен подрядчик для разработки проекта пермского театра оперы и балета. Проектированием нового здания займется компания ООО «Группа компаний Строй-Эксперт».
ИСТОЧНИК KP.RU