2019-06-07T13:38:49+03:00
Общество

Питерская компания разработает проект для театра оперы и балета в Перми

Цена контракта составила 221 миллион рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Определен подрядчик для разработки проекта пермского театра оперы и балета. Проектированием нового здания займется компания ООО «Группа компаний Строй-Эксперт».

По техническому заданию, общая площадь здания должна быть 32 тыс. кв. м. Зрительный зал должен быть вместимостью 1250–1350 мест, при площадке оркестровой ямы в уровень с полами партера, или 1150–1250 мест, при площадке ямы в уровень со сценой. Размер сцены — 27 на 21 метр, оркестровая яма с тремя рабочими уровнями должна быть рассчитана на 100 музыкантов.

Также в театре должен быть предусмотрен концертно-репетиционный зал на 400 мест. В составе комплекса запланирован подземный паркинг.

Цена контракта составила 221 миллион рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пермском театре оперы и балета не подтверждают информацию об отъезде Курентзиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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