Как в фильме-катастрофе: в Перми автомобиль разорвало на две части после столкновения со столбом

СЕГОДНЯ 17:46 2019-06-30T17:52:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в воскресенье, 30 июня, в Перми начался сильный дождь, ветер. Около 19.20 в микрорайоне Ива произошла ужасная авария - автомобиль "Лада" врезался в столб.

- Машину реально разорвало на две части - одна осталась "впечатанной в столб", вторая половина - отлетела в сторону, - сообщила нам очевидец аварии. - При этом водитель, вроде как, не пострадал. Он ошарашено ходил и собирал детали от машины.

Сейчас на место ЧП выехала бригада "скорой помощи". Также недалеко от этой аварии произошло еще одно ДТП - водитель "Лады" тоже врезался в столб.

Кстати, как раз сегодня сотрудники МЧС предупредили о том, что 30 июня и 1 июля в Пермском крае установится плохая погода - сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду, ливни и грозы. Будьте предельно внимательны на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU