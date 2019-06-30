2019-06-30T14:21:55+03:00
Общество

«Последний раз видели в Адищево». В Перми пропал 34-летний мужчина

Ночью он вышел на лодке с базы
Елена КОНОВА
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Друзья и родные разыскивают 34-летнего Ершова Аржаника Аветовича. Ночью он вышел на лодке с базы в деревне Адищево и должен был направиться в сторону микрорайона Молодежный. Но больше его никто не видел.

- У пропавшего мужчины черные волосы, карие глаза, рост - 183 сантиметра, среднее телосложение, - сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой. – Он был в джинсовых шортах, в синих сланцах и футболке.

Если вы его видели, обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02. За него очень переживают родные.

Ранее мы рассказывали о том, что полицейские разыскивают 82-летнего пенсионера Егиазаряна Рудольфа Ашотовича. Еще 19 июня он вышел из дома по улице Ленина и не вернулся. Пропавший пенсионер был одет в черный вязаный джемпер на молнии, рубашку серого цвета в полоску, синие джинсы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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