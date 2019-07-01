2019-07-01T09:21:34+03:00
Происшествия

Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака

На поиски мужчины выходили спасатели и неравнодушные жители Соликамска
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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- Найден, Погиб. Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь. Соболезнования родным и близким, - написали на своей странице в соцсетях волонтеры, участвовавшие в поисках 34-летнего рыбака, пропавшего в Пермском крае 23 июня.

В выходной день пропавший мужчина уехал на рыбалку в район поселка Тюлькино в Соликамском районе. Позже недалеко от места, где мужчина рыбачил, нашли лодку, в которой были его личные вещи: камуфляжный костюм и черная бейсболка. Родные написали заявление в полицию.

На поиски пропавшего выезжали спасатели, мужчину искали в акватории Камы. После обращения волонтеров к поискам присоединились неравнодушные жители, имеющие плавсредства. Через неделю тело мужчины нашли. Его уже опознали родные. У погибшего остались жена и двое детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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