Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
- Найден, Погиб. Просьба снять репосты. Всем спасибо за помощь. Соболезнования родным и близким, - написали на своей странице в соцсетях волонтеры, участвовавшие в поисках 34-летнего рыбака, пропавшего в Пермском крае 23 июня.
В выходной день пропавший мужчина уехал на рыбалку в район поселка Тюлькино в Соликамском районе. Позже недалеко от места, где мужчина рыбачил, нашли лодку, в которой были его личные вещи: камуфляжный костюм и черная бейсболка. Родные написали заявление в полицию.
На поиски пропавшего выезжали спасатели, мужчину искали в акватории Камы. После обращения волонтеров к поискам присоединились неравнодушные жители, имеющие плавсредства. Через неделю тело мужчины нашли. Его уже опознали родные. У погибшего остались жена и двое детей.
ИСТОЧНИК KP.RU