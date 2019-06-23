2019-06-23T22:38:26+03:00
Происшествия

В Прикамье ищут пропавшего рыбака

Пустую лодку с его вещами нашли в Соликамском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: страничка ВКонтакте Александра Пашевича.Фото: страничка ВКонтакте Александра Пашевича.
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Родные 34-летнего Александра Пашевича из Соликамска просят помощи в его розысках. В воскресенье, 23 июня утром мужчина уехал на рыбалку и домой не вернулся.

- Пропал человек, помогите в его розыске, утром он уехал на рыбалку в районе переправы возле поселка Тюлькино в Соликамском районе, - написали родственники в соцсетях. – Важна любая информация.

Позже недалеко от места, где мужчина рыбачил, нашли лодку, в которой были его личные вещи: камуфляжный костюм и черная бейсболка.

Родные обратились в полицию, на поиски мужчины выдвинулись спасатели. Вечером в воскресенье поиски велись на реке Кама, вниз по течению от села Тюлькино.

Чуть позже к розыску пропавшего рыбака подключились и волонтеры группы «Регион 59. Поиск пропавших людей». Они распространили информацию в соцсетях и сообщили о том, что для поисков мужчины нужны люди с лодками. Они просят отозваться всех, кто может помочь в розыске Александра Пашевича. Пропавший мужчина женат, имеет двух детей.

Всех, кто может помочь или владеет информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию по тел. 102, или на телефон горячей линии волонтеров поискового отряда 89223141122.

ИСТОЧНИК KP.RU

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