2019-07-01T06:27:33+03:00
Происшествия

«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова

Пользователи опубликовали видео в соцсетях
Лилия Абибулаева
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Фото: Мой город -ПермьФото: Мой город -Пермь
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В воскресенье, 30 июня, жители Дзержинского района могли почувствовать себя жителями итальянской Венеции. После сильного ливня воды на улице Малкова было столько, что машины не ехали, а плыли.

«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова Видео: Мой город - Пермь.

Местные жители поделились видео пермской Венеции в социальных сетях.

В ГУ МЧС предупреждали о грозах, сильном ливне в выходные на территории Пермского края. Порывы ветра достигали 13-18 м/с.

Напомним, ранее м ы писали о том, что в пермской школе из-за потопа частично обрушился потолок. В школе № 59, расположенной в микрорайоне Парковый, произошел потоп. Один из учеников выложил в социальные сети фотографии из школы, на которых видно, что с потолка стекает вода. Из-за этого он даже частично обвалился.У учеников средних классов отменили занятия

ИСТОЧНИК KP.RU

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