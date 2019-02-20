2019-02-20T10:25:57+03:00
Общество

В пермской школе случился потоп

Из-за воды даже частично обвалился потолок
Елена КОНОВА
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Фото из паблика "Подслушано Парковый"Фото из паблика "Подслушано Парковый"
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В школе № 59, расположенной в микрорайоне Парковый, произошел потом. Один из учеников выложил в социальные сети фотографии из школы, на которых видно, что с потолка стекает вода. Из-за этого он даже частично обвалился.

- Трубу второй раз за год прорывает, - пишут в комментариях.

Мы позвонили в школу, но комментировать ситуацию там отказались.

- Никто не пострадал, - сообщили в учреждении. - За комментарием обращайтесь в департамент образования.

Как нам сообщили в департаменте образования, в школе произошла авария, связанная с вентиляционной системой.

- Последствия протечки устраняются, - добавили в ведомстве. - Сейчас на месте работает комиссия. Застройщик совместно с обслуживающей вентиляционную систему организацией проведут замену конструкций подвесного потолка.

Старшеклассники сегодня продолжат обучение, а для школьников средних классов занятия на сегодня отменили.

Ранее мы рассказывали о том, что двух сестер из Перми – девятиклассницу Мирославу и третьеклассницу Соню - уже пять месяцев не пускают в гимназию №3. Родители написали отказ от проб Манту, но сделали тест T-spot (иммунологический способ диагностирования туберкулеза). Но чтобы начать ходить в школу, нужно пойти в поликлинику к фтизиатру и получать от него справку, что ребенок здоров. Родители делать этого не хотят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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