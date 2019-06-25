Разыскивают неделю. В Перми пропал 82-летний дедушка

СЕГОДНЯ 20:26 2019-06-25T20:26:04+03:00

Он вышел из дома и не вернулся

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Полицейские разыскивают 82-летнего пенсионера Егиазаряна Рудольфа Ашотовича. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, еще 19 июня он вышел из дома по улице Ленина и не вернулся.

Приметы: на вид Рудольфу Ашотовичу 80 лет, его рост - 165 см, телосложение - худощавое, волосы седые с лобной залысиной.

Пропавший пенсионер был одет в черный вязаный джемпер на молнии, рубашку серого цвета в полоску, синие джинсы. На ногах - туфли коричневого цвета.

Если вы знаете, где находится пенсионер, или видели его, позвоните по телефонам 8 (342) 241-36-40; 02 или обратитесь в отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU