В Прикамья рядом с крупным торговым центром произошел пожар
В Березниках около торгового центра «Европа» загорелись киоски. Пожар произошел рано утром. Местные жители засняли пожар на видео.
Улицы рядом с торговым центров «Европа» в Березниках были заполнены черным дымом – горели торговые павильоны.
В Прикамья рядом с крупным торговым центром произошел пожар.
Сначала загорелся киоск с шаурмой, а потом огонь перекинулся на соседние постройки. Местные жители сообщают, что девушка – продавщица едва осталась жива. Выбралась из горящего киоска в последний момент.
В пожаре никто не пострадал. Пожарные сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полностью сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Краснобай Косинского района поступило на пульт дежурного 26 июня в 5:20. На место незамедлительно выехали пожаранные. Однако из-за того, что дом не был оборудован автоматическими извещателями, о возгорании сообщили поздно.
ИСТОЧНИК KP.RU