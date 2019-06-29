2019-06-29T16:38:35+03:00
Происшествия

В Прикамья рядом с крупным торговым центром произошел пожар

Загорелись киоски [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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В Березниках около торгового центра «Европа» загорелись киоски. Пожар произошел рано утром. Местные жители засняли пожар на видео.

Улицы рядом с торговым центров «Европа» в Березниках были заполнены черным дымом – горели торговые павильоны.

В Прикамья рядом с крупным торговым центром произошел пожар.

Сначала загорелся киоск с шаурмой, а потом огонь перекинулся на соседние постройки. Местные жители сообщают, что девушка – продавщица едва осталась жива. Выбралась из горящего киоска в последний момент.

В пожаре никто не пострадал. Пожарные сработали оперативно и быстро ликвидировали пожар.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье полностью сгорел жилой дом. Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Краснобай Косинского района поступило на пульт дежурного 26 июня в 5:20. На место незамедлительно выехали пожаранные. Однако из-за того, что дом не был оборудован автоматическими извещателями, о возгорании сообщили поздно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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