В Прикамье полностью сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 06:18 2019-06-27T06:18:48+03:00

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Сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Краснобай Косинского района поступило на пульт дежурного 26 июня в 5:20. На место незамедлительно выехали пожаранные. Однако из-за того, что дом не был оборудован автоматическими извещателями, о возгорании сообщили поздно.

Когда приехали сотрудники МЧС огонь охватил весь дом и перешел на надворные постройки. Сквозь сон хозяева услышали треск и успели эвакуироваться. Никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали горение. Площадь пожара составила 127 кв.м.

- В настоящее время проверка по факту пожара продолжается. Предварительная причина – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования ,короткое замыкание электропроводки в надворных постройках, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сообщения о возгорании экстренно эвакуировали больницу №2

ИСТОЧНИК KP.RU