В Перми суд обязал чиновников установить «лежачие полицейские» в Дзержинском районе

СЕГОДНЯ 14:11 2019-06-29T14:11:34+03:00

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Пермская прокуратура выявила нарушения в исполнении законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности. Согласно результатам проверки Муниципальное образование «Город Пермь» не исполняется обязанность по обеспечению надлежащего содержания дороги местного значения от Докучаева до Якутская. Из-за отсутствия «лежачих полицейских» и знаков «жилая зона» на этом участке дороги участились случаи ДТП.

- По итогам проверки прокурор Дзержинского района г. Перми обратился в суд с исковым заявлением о возложении на Муниципальное образование «Город Пермь» обязанности обустроить участок автомобильной дороги от Докучаева до д. 27Г по Докучаева Перми соответствующими дорожными знаками и искусственными неровностями, - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП в Прикамье пострадала 23-летняя девушка. На трассе в Пермском крае произошло столкновение легкового автомобиля и двух фур. В результате ДТП пострадала девушка. Авария произошла на трассе Большая Соснова – Частые.

ИСТОЧНИК KP.RU