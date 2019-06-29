«Легковушку выбросило под колеса фуры». В ДТП в Прикамье пострадала 23-летняя девушка

СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-29T13:33:47+03:00

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На трассе в Пермском крае произошло столкновение легкового автомобиля и двух фур. В результате ДТП пострадала девушка. Авария произошла на трассе Большая Соснова – Частые.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «МАЗ» нарушил дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей машиной «Лада», которая поворачивала налево. Из-за удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим «МАЗом».

Один из большегрузов съехал в кювет.

В аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Лады». С различными травмами ее отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном мосту в Перми столкнулись две легковушки. В центре Перми на Коммунальном мосту произошло страшное ДТП. В аварии пострадали 6 человек, среди которых двое маленьких детей. Одному ребенку 6 лет, а второму нет и двух.

ИСТОЧНИК KP.RU