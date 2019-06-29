«Легковушку выбросило под колеса фуры». В ДТП в Прикамье пострадала 23-летняя девушка
На трассе в Пермском крае произошло столкновение легкового автомобиля и двух фур. В результате ДТП пострадала девушка. Авария произошла на трассе Большая Соснова – Частые.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, водитель автомобиля «МАЗ» нарушил дистанцию и допустил столкновение с впереди идущей машиной «Лада», которая поворачивала налево. Из-за удара легковушку выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим «МАЗом».
Один из большегрузов съехал в кювет.
В аварии пострадала 23-летняя пассажирка «Лады». С различными травмами ее отправили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что на Коммунальном мосту в Перми столкнулись две легковушки. В центре Перми на Коммунальном мосту произошло страшное ДТП. В аварии пострадали 6 человек, среди которых двое маленьких детей. Одному ребенку 6 лет, а второму нет и двух.
ИСТОЧНИК KP.RU