«Погибла женщина и пострадали дети». На Коммунальном мосту в Перми столкнулись две легковушки

Ночь с пятницы на субботы оказалась смертельной для жительницы Пермского края. В центре Перми на Коммунальном мосту произошло страшное ДТП. В аварии пострадали 6 человек, среди которых двое маленьких детей. Одному ребенку 6 лет, а второму нет и двух.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла в 2:30 на перекрестке улиц Окулова и Попова в Ленинском районе.

chp_59 ДТП на мосту в Перми

- По Окулова в направления Свердловская двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 29-летнего жителя Частинского района. По предварительной информации, на перекрестке улиц Попова и Окулова водитель нарушил ПДД. Мужчина не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль и допустил столкновение с «Хондой», - сообщили в ведомстве.

В результате аварии 34-летняя пассажирка отечественной легковушки вылетела в лобовое стекло и погибла до приезда врачей скорой помощи. Водитель «Лады» получил травмы. Также пострадали двое несовершеннолетних детей, которые находились в легковушке. Одному малышу 6 лет, второму 1 и 10 месяцев. Детей доставили в больницу.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Двоих пассажиров и водителя «Хонды» отправили в городскую клиническую больницу.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства аварии.