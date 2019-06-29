2019-06-29T08:11:03+03:00
Происшествия

В Пермском крае пропала 46-летняя женщина, которая нуждается в медицинской помощи

Она ушла из дома 10 июня
Лилия Абибулаева
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Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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В Прикамье разыскивают 46-летнюю Светлану Первухину (Полякову). Она ушла из дома 10 июня в поселке Сылва. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе.

Поиски идут в Новых Лядах и Пермском районе.

Приметы: рост: 165 сантиметров, нормального телосложения, карие глаза, каштановые крашеные волосы до плеч.

Была одета в светло-бежевое платье с коричневыми цветами, голубые тканевые тапочки.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам 88007005452 или 112.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми нашли пропавшую маму троих детей. Женщины не было несколько дней. 30-летняя Ольга В. ушла из дома 21 июня. Женщина сообщила родственникам, что отправилась в больницу, но обратно так и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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