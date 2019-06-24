2019-06-24T09:34:45+03:00
Происшествия

В Перми нашли пропавшую маму троих детей

Женщины не было несколько дней
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП. ДТП. ПермьФото: ЧП. ДТП. Пермь
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30-летняя Ольга В. ушла из дома 21 июня. Женщина сообщила родственникам, что отправилась в больницу, но обратно так и не вернулась. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

В понедельник, 24 июня, родственники женщины сообщили корреспонденту «Комсомольской правды», что Ольга найдена.

В ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили информацию.

- Женщину только что нашли. Она жива и здорово. Информация о том, где она была, сейчас уточняется, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье закончились поиски пропавшего 11 дней назад мужчины. В Пермском крае нашли пропавшего Анатолия Ш. 60-летний мужчина ушел из дома в Кунгуре 9 июня 2019 года и больше на связь не выходил. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. Мужчину искали 11 дней. В четверг, 20 июня, в поисковом отряде "Регион59" сообщили о том, что мужчина найден.

ИСТОЧНИК KP.RU

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