2019-06-28T13:18:04+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гроза и сильный ветер

Порывы могут достигать 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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Специалисты ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей края о неблагоприятных погодных условиях.

В пятницу и субботу, 28 и 29 июня на территории Пермского края ожидается облачная погода с прояснениями, ночью местами кратковременный, днем на большей части территории небольшой и умеренный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-14°, днем 19-24°.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Ранее, мы писали о погоде на выходные в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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