2019-06-28T09:20:41+03:00
Общество

В выходные по Пермскому краю пройдут дожди

Температура повысится до +28
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Погода с 28 по 30 июня в Перми порадует повышением температуры до +28 градусов. По сообщению синоптиков, температура постепенно приближается к климатической норме. Однако последние дни месяца ожидаются достаточно ветреными и дождливыми.

Погода в пятницу, 28 июня, на территории Пермского края пройдут кратковременные дожди. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет постепенно усиливаться. Температура в Прикамье днем будет в районе +20...+23 градусах. На севере края будет немного теплее, чем на юге.

В субботу в течение всего дня будет дуть сильный юго-восточный ветер. Порывы могут достигать 15 м/с. Ночью на юге и западе края будут идти дожди. При этом ночная температура составит от +10° на севере до +15° на юге. Днем облачность уменьшится облачность и в Прикамье потеплеет до +22...+24.

Повышение температуры продолжится и в воскресенье. В юго-восточных районах Пермского края также возможно ожидается до +28, на остальной территории будет +18...+22°. До Перми жара дойдет только к вечеру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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