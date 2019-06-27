Житель Прикамья избил родную мать топором

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-27T11:32:07+03:00

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В Гайнах местный житель избил родную мать топором. Мужчина нанес матери легкий вред здоровью.

В отдел полиции Гайнского района обратилась местная жительница. Женщина сообщили, что ее избил родной сны. Сотрудники полиции выяснили, что родственники вместе выпивали. После пьянки между матерью и ее сыном возникла ссора.

- Тогда мужчина взял топор и нанес несколько ударов обухом по телу матери. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчину задержали. Орудие преступления изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми мужчина задушил собственного сына. За убийство родственника он отправится за решетку

ИСТОЧНИК KP.RU