В Перми у поста ГАИ сбили женщину

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-27T13:15:26+03:00

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В среду, 26 июня, около поста ГАИ на трассе Пермь-Березники иномарка сбила 30-летнюю женщину.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в 12: 55 в Орджоникидзевском районе на 21 км автодороги Пермь – Березники водитель внедорожника «Тайота» сбил на женщину-пешехода.

По предварительной информации, пострадавшая нарушила ПДД. Женщина переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии 30-летняя женщина с различными травмами доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой. Утром 27 июня на улице Якутской произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и его собака. Житель Перми опубликовал на своей странице в социальных сетях последствия аварии в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU