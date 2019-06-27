В Перми «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой

СЕГОДНЯ 09:39 2019-06-27T09:39:41+03:00

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Утром 27 июня на улице Якутской произошло смертельное ДТП. Погибли мужчина и его собака. Житель Перми опубликовал на своей странице в социальных сетях последствия аварии в Кировском районе.

Мужчина сообщает, что иномарка «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм и пешеход, и его питомец скончались на месте.

На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми легковушка сбила велосипедиста. В среду, 26 июня, в Ленинском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Легковой автомобиль превысил скорость и сбил мужчину на велосипеде. Однако пострадавший тоже нарушил ПДД.Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, велосипедист не спешился при переходе проезжей части. Пострадавшего с травмами головы и тела отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU