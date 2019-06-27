2019-06-27T13:36:46+03:00
Происшествия

«Выбежал из машины и плюхнулся в воду». В Прикамье пьяный водитель пытался уплыть от полиции

В крови мужчины было 0,96 промилле алкоголя
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках сотрудникам Госавтоинспеции едва не пришлось вплавь догонять нарушителя. Мужчина выбежал из машины и побежал в сторону реки. Правда, осуществить задуманное, у местного жителя не получилось.

Как сообщает телеканал «Вести-Пермь», водитель, которого остановили сотрудники ГИБДД, пытался уплыть от них. Мужчина был сильно пьян, поэтому сил, чтобы уплыть у него не хватило. Нарушитель смог лишь добежать до берега и плюхнуться в воду.

Когда горе-пловца все-таки задержали, он прошел тест на алкоголь. В его крови было 0,96 промилле алкоголя, что в 6 раз выше допустимого. Мужчина рассказал сотрудникам ГИБДД, что выпил пиво и ехал к маме

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми «Audi» насмерть сбила пешехода с собакой. ЧП произошло в Кировском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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