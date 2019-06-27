2019-06-27T12:30:22+03:00
Общество

В Прикамье начнут перерабатывать старую бытовую технику

Первые пункты появятся уже в июле
Лилия Абибулаева
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Фото с сайт администрации КраснокамскаФото с сайт администрации Краснокамска
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В Краснокамске в июле появятся первые пункты по переработке старой бытовой техники. Администрация Краснокамска, пермское краевое государственное унитарное предприятие "Теплоэнерго" и ООО "АЛЕКС-Универсал" 25 июня подписали трехстороннее соглашении об установке пунктов переработки.

- Чем больше раздельного сбора бытовых отходов, тем больше попадает их в переработку и меньше вывозится на наш полигон по переработке мусора. А значит, что экология округа и качество жизни наших жителей будет повышаться, а будущие затраты на рекультивацию и содержание полигона - снижаться, - отметили в пресс-службе Краснокамска.

Напомним, ранее мы писали о том, что в школах Пермского края появились пункты сбора батареек. В Перми в начальной школе-саду № 5 состоялась акция «Батарейки с пользой». В ходе мероприятия ученики 1-3 классов обменяли принесенные батарейки на апельсины. В ходе акции собрано 5 кг батареек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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