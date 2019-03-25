2019-03-25T07:18:01+03:00
Общество

В школах Пермского края появятся пункты сбора батареек

Установка начнется в апреле
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт губернатора Пермского краяфото: сайт губернатора Пермского края
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В Перми в начальной школе-саду № 5 состоялась акция «Батарейки с пользой». В ходе мероприятия ученики 1-3 классов обменяли принесенные батарейки на апельсины. В ходе акции собрано 5 кг батареек.

- Такие проекты помогают приучить подрастающее поколение быть ответственными к окружающей среде, – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Пункты сбора батареек будут установлены во всех 840 школах Пермского края в 2019 году. Установки начнутся в апреле.

Трехстороннее соглашение об установке пунктов сбора батареек в школах подписали представители экологического благотворительного фонда «Обитаемый Урал», Министерства образования и науки Пермского края и регионального оператора «Теплоэнерго». По условиям соглашения «Теплоэнерго» будет бесплатно отправлять батарейки на переработку.

Отметим, что 20 марта в рамках Всероссийской акции «Зеленые игры» пермяки собрали 250 кг использованных батареек и взамен получили 250 зеленых яблок.

По словам руководителя благотворительного фонда «Обитаемый Урал» Вячеслава Маркова, одна батарейка отравляет 5 деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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