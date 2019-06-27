Житель Перми задушил собственного сына

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-27T10:04:56+03:00

За убийство родственника он отправится за решетку

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В Перми осудят 63-летнего мужчину за убийство своего сына. Ужасная трагедия произошла в Индустриальном районе Перми в апреле 2019 года.

Как установили следователи, отец и сын вместе выпивали в частном доме Индустриальном районе Перми. В процессе пьянки между родственниками произошла ссора. 63-летний мужчина схватил своего 35-летнего сына за шею и сильно сдавил. Через несколько минут мужчина скончался.

Отца-убийцу задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, которое вместе с обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье женщина издевалась над своими детьми. В Краснокамске осудят местную жительницу за жестокое обращение с несовершеннолетними детьми. Трех маленьких детей женщина истязала почти два года.

ИСТОЧНИК KP.RU