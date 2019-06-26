«Била и не кормила». В Прикамье женщина издевалась над своими детьми

СЕГОДНЯ 15:27 2019-06-26T15:27:42+03:00

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В Краснокамске осудят местную жительницу за жестокое обращение с несовершеннолетними детьми. Трех маленьких детей женщина истязала почти два года.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского край, женщина вела аморальный образ жизни и не занималась воспитание детей. С мая 2017 года по ноябрь 2018 она систематически избивала их, унижала и оскорбляла.

- Мать содержала жилье в антисанитарных условиях, материально детей не обеспечивала, оставляла без присмотра, не следила за их питанием, уклонялась от оказания несовершеннолетним медицинской помощи, игнорировала рекомендации врачей и педагогов, - отметили в ведомстве.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее мы писали о том, что пермячка взяла из детдома шестерых детей, чтобы они помогали строить ей дом. Горе-мамаша била их и не разрешала брать еду из холодильника

ИСТОЧНИК KP.RU