В Перми легковушка сбила велосипедиста

СЕГОДНЯ 08:00 2019-06-27T08:00:30+03:00

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В среду, 26 июня, в Ленинском районе произошло ДТП с участием велосипедиста. Легковой автомобиль превысил скорость и сбил мужчину на велосипеде. Однако пострадавший тоже нарушил ПДД.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, велосипедист не спешился при переходе проезжей части.

- По улице Борцов Революции в направлении Односторонней двигался автомобиль ВАЗ-111740 под управлением 38-летнего мужчины. Напротив дома № 199 водитель не предпринял возможных мер к снижению скорости и допустил наезд на 66-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, при повороте налево не убедился в безопасности и не спешился.

Пострадавшего с травмами головы и тела отправили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП, в котором погибли три человека

ИСТОЧНИК KP.RU