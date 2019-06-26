Жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП с тремя жертвами

СЕГОДНЯ 18:36 2019-06-26T18:36:07+03:00

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В Перми завершено и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, по вине которого в ДТП погибли три человека.

- Авария произошла в январе этого года на трассе «Кукуштан-Чайковский», - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento грубо нарушил требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественным автомобилем Lada Vesta, который ехал по своей полосе во встречном направлении.

Итог лобового столкновения: водитель и два пассажира автомобиля LADA VESTA погибли, автомобили превратились в груду искореженного металла. Виновник аварии с травмами попал в больницу, после выздоровления ему предстоит ответить перед законом за «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание за это преступление – до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU