Жителя Екатеринбурга будут судить за смертельное ДТП с тремя жертвами
В Перми завершено и передано в суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, по вине которого в ДТП погибли три человека.
- Авария произошла в январе этого года на трассе «Кукуштан-Чайковский», - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры. - Обвиняемый, находясь за рулем автомобиля Kia Sorento грубо нарушил требования правил дорожного движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественным автомобилем Lada Vesta, который ехал по своей полосе во встречном направлении.
Итог лобового столкновения: водитель и два пассажира автомобиля LADA VESTA погибли, автомобили превратились в груду искореженного металла. Виновник аварии с травмами попал в больницу, после выздоровления ему предстоит ответить перед законом за «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Максимальное наказание за это преступление – до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU