2019-06-26T14:12:10+03:00
Происшествия

В Перми экстренно эвакуировали больницу №2

Из здания вывели 220 человек
Лилия Абибулаева
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--Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Дзержинском районе Перми эвакуировали больницу № 2. В здании сработала пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-Мониторинг». В ГУ МЧС поступило сообщение в 14:10. На место незамедлительно выехали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

До приезда огнеборцев из здания эвакуировали 220 человек. Постардавших нет.

Проводится проверка, устанавливается причина срабатывания сигнализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что зимой 2019 года в Перми уже была волна массовых эвакуаций. Людей экстренно выводили из больниц, школ и торговых центров по всему краю. Пермяки сообщали об этом в соцсетях. Сообщения об эвакуации поступали каждую минуту- людей вывели из школы №18, школы «Мастеград», школы №133, ТЦ «Мачта», БЦ «Серго» и ТЦ «Алмаз». Также, по свидетельствам очевидцев, всех эвакуируют из ЦУМа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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