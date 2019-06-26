В Перми экстренно эвакуировали больницу №2

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-26T14:12:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дзержинском районе Перми эвакуировали больницу № 2. В здании сработала пожарная сигнализация ПАК «Стрелец-Мониторинг». В ГУ МЧС поступило сообщение в 14:10. На место незамедлительно выехали 13 единиц техники и 43 человека личного состава.

До приезда огнеборцев из здания эвакуировали 220 человек. Постардавших нет.

Проводится проверка, устанавливается причина срабатывания сигнализации.

Напомним, ранее мы писали о том, что зимой 2019 года в Перми уже была волна массовых эвакуаций. Людей экстренно выводили из больниц, школ и торговых центров по всему краю. Пермяки сообщали об этом в соцсетях. Сообщения об эвакуации поступали каждую минуту- людей вывели из школы №18, школы «Мастеград», школы №133, ТЦ «Мачта», БЦ «Серго» и ТЦ «Алмаз». Также, по свидетельствам очевидцев, всех эвакуируют из ЦУМа.

ИСТОЧНИК KP.RU